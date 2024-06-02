法廣報導，歐盟外交政策負責人博雷利1日表示，歐洲與印太國家的戰略和經濟利益「比以往任何時候都更加緊密地交織在一起」。雙方必須以「更全面的方式」看待對方，而「不能僅僅通過經濟視角」。他說「經濟和戰略是同一枚硬幣的兩面……歐洲和印太的安全日益相互聯繫。你們的安全是我們安全的重要組成部分。」

博雷利說，中國所謂的與俄羅斯的無上限夥伴關係，但一切都有限制。北韓對烏克蘭戰爭的支持直接影響了歐洲安全。

博雷利將印度洋－太平洋稱為「世界的心臟」，並指出歐盟約40％的貿易經過南海。「這就是為什麼避免南海或台灣海峽的緊張局勢，對我們來說至關重要」 、「所有這些都發生在這樣的國際背景下：我們面臨著歐洲和亞洲都重新陷入充滿挑戰的競爭。」

博雷利說：「我們正在擴大與印太地區的夥伴關係，更準確地說是安全和防務夥伴關係，我們是安全和防務方面值得信賴和堅定的合作夥伴……歐盟在非傳統安全領域擁有專業知識和附加值，我們願意在網絡、虛假信息和進一步干涉以及海事領域建立密切的合作關係。」

報導稱，在回答有關中國可能向俄羅斯出口武器的問題時，博雷利表示，北京已承諾不向莫斯科提供武器，歐盟將繼續「警惕」中國出口軍民兩用產品是否有助於俄羅斯規避國際制裁。他說「他們（中國）繼續堅稱他們不提供武器，我們沒有證據表明這種情況正在發生。但武器和非武器之間並沒有明確的界限。」

博雷利認為「俄羅斯和中國之間的經濟關係無疑已大大增強。在過去兩年中，中國對俄羅斯的出口額比過去十年增長了更多。」

今年2月，歐盟將四家中國公司列入黑名單，其中三家在大陸，一家在香港，原因是其規避了歐盟制裁，並且為俄羅斯的軍事和技術發展做出貢獻。

此前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）在演講中也強調了華盛頓與其印太盟友合作的重要性。