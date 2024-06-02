台灣女網好手謝淑薇法國網球公開賽女雙衛冕之旅，提前在32強結束，她與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）台北時間2日晚間2比6、4比6不敵美國納瓦蘿（Emma Navarro）／俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），未能繼續前進。

謝淑薇去年法網和中國大陸女將王欣瑜合作，摘下紅土大滿貫冠軍，也是個人生涯第5座四大賽女雙冠軍，今年初澳洲網球公開賽謝淑薇更包辦女雙、混雙冠軍，雙打世界排名隨著好成績回到世界第1，和老搭檔梅騰絲以頭號種子問鼎個人法網女雙連霸，可惜第2場賽事未能發揮到最佳，第1盤連丟5局陷入局數落後，雖然破了對手發球局追回一局，卻又在自己發球局連掉4分被破發，也讓出首盤。

第2盤謝淑薇組合努力反擊，曾取得局數3比0領先，頗有要將比賽逼進搶十的氣勢，無奈接下來連4個發球局不保，局數4比1領先後被對手連搶5局關門。

儘管女雙失利，謝淑薇還有混雙可以朝冠軍奮戰，她和今年初一起在澳網混雙奪冠的波蘭男子選手傑林斯基（Jan Zielinski）再次合作，也要迎接兩人本屆法網首場賽事。