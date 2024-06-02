36歲女星張家瑋擁有亮麗外型、前凸後翹身材，被封為「本土劇娜美」，時常透過社群與粉絲分享生活，今（2日）發文透露日前在家中浴室暈倒，並曝光症狀，引發大批粉絲留言關心。

張家瑋透過Threads發文，提到自己前幾天在家中浴室倒，流汗、嘴唇發白，測量後發現是低血壓，身邊不少朋友聽聞她昏倒的消息，推測可能是起床太快的關係，因此張家瑋決定調整下床方式：「現在都要提醒自己起床，先把身體動一動，坐在床邊一會兒，醒腦才能慢慢起身」。

為了徹底執行這樣的模式，她將鬧鐘設定提前兩個小時，一個小時準備出門，抓大約一小時到公司上班。張家瑋也透露心得：「今天提前三個小時的鬧鐘，覺得慢慢來真舒服，順便整理好家裡，丟完垃圾才出門」。

貼文也釣出許多網友關心，並提出建議：「要多注意喲，保險起見還是看一下醫生，讓自己也可以放心」、「假設有長期這樣子，記得要看診喔」、「不要一下就馬上起床，身體有時可能會沒辦法負荷」、「你這樣好危險，要照顧好身體，畢竟是一個人，如果有時間，我建議你到醫院做個抽血檢查比較安心」。