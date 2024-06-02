2024 ABSOLUTE 3x3聯盟賽6月1、2日兩天在臺中火車站進行今年開幕第一回合賽事，現場也吸引滿滿的觀眾駐足欣賞賽事，男子組由臺中台灣361°籃球俱樂部突破重圍，拿下本賽季首座單站冠軍，女子組由臺北幻影首獲單站冠軍。

由教育部體育署指導、中華籃協共同主辦的ABSOLUTE 3x3聯盟賽，自2020起開始舉辦，今年為第五年賽事，聯盟及球隊發展逐漸成熟，賽事強度也愈來愈高，吸引不少好手加入。

男子組賽事中，臺南五鮮級野獸在4強賽奮力擊退強敵臺中黑色閃電挺進冠軍戰，對上今年由劉丁維回歸帶領的地主新球隊臺中臺灣361°籃球俱樂部，臺南五鮮級野獸頂著開局五分的落後，由臺南球王王志傑幾乎是以一人之力撐起球隊應把比分戰成15比15平手後，幾續領先到只差一個兩分球就能獲勝的19比16，此時臺中台灣361°籃球俱樂部硬將比賽再帶進19比19，最後由劉丁維一顆兩分絕殺球硬生生把冠軍留在臺中，劉丁維也獲得本站MVP。

女子組賽事，由3x3亞運徐詩涵、陳昱潔加上法國外援Viviane Adjutor組成的聯盟新軍臺北幻影，三人一路過關斬將闖進冠軍賽，對戰由劉惠茹帶領的聯盟強權新北中華電信。臺北幻影陳昱潔遠投近攻獨攬10分，帶領球隊以21比7輕鬆拿下勝利，成軍後第一個冠軍到手，陳昱潔也獲得本站MVP，臺北幻影歐婕及徐玉蓮也將在第三回合後投入球隊，屆時臺北幻影實力將更上一層。

ABSOLUTE 3x3今年也與英國Science in Sport合作，提供選手國際級的能量補給，展示SiS對於推動健康和運動營養的堅持。此次合作不僅是SiS落地臺灣首場籃球合作賽事，同時也將為參賽運動員提供最頂尖的運動營養品，確保選手們在賽場上的每一分每一秒都能獲得最佳支持。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第二回合賽事將在6月22日至23日於桃園老街溪廣場中心進行，賽事將同步在ABSOLUTE 3x3 YouTube頻道直播。