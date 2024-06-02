由於全球能源需求增長放緩、利率水準居高不下、和美國等非OPEC＋產油國的產量上升而給油價構成壓力下，外界原先預期OPEC＋為了支撐油價，可能把目前減產至少延長至下半年，甚至可能延長至明年。

目前OPEC＋合計每天減產586萬桶原油，大約占全球需求量5.7％。包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯等OPEC＋內部主要產油國，正實施每天約200萬桶自願減產。

外界認為延長減產，有助抵消美國頁岩油產量飆升，和全球需求疲弱等，對油價所造成的衝擊。