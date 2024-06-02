由於全球能源需求增長放緩、利率水準居高不下、和美國等非OPEC＋產油國的產量上升而給油價構成壓力下，外界原先預期OPEC＋為了支撐油價，可能把目前減產至少延長至下半年，甚至可能延長至明年。
目前OPEC＋合計每天減產586萬桶原油，大約占全球需求量5.7％。包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯等OPEC＋內部主要產油國，正實施每天約200萬桶自願減產。
外界認為延長減產，有助抵消美國頁岩油產量飆升，和全球需求疲弱等，對油價所造成的衝擊。
產油國聯盟OPEC＋在2日部長級會議結束後發出公告，延長其石油減產協議至2025年底以支撐油價，並延長三個獨立來源的假設期至2025年11月底、作為2026年產量水準的指引。
由於全球能源需求增長放緩、利率水準居高不下、和美國等非OPEC＋產油國的產量上升而給油價構成壓力下，外界原先預期OPEC＋為了支撐油價，可能把目前減產至少延長至下半年，甚至可能延長至明年。
目前OPEC＋合計每天減產586萬桶原油，大約占全球需求量5.7％。包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯等OPEC＋內部主要產油國，正實施每天約200萬桶自願減產。
外界認為延長減產，有助抵消美國頁岩油產量飆升，和全球需求疲弱等，對油價所造成的衝擊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。