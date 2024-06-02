紅海航線恢復正常遙遙無期，歐美廠商提前備貨和極端氣候影響，貨運需求大增使港口堵塞。

航運諮詢商Linerlytica報告指全球港口堵塞惡化，卡住200萬個TEU運力在港口外滯留，相當於全球航運業運力6.8％。

全球港口堵塞以亞洲最嚴重，被卡住的運力裡東南亞港口占26％，東北亞港口占23％。其中新加坡港積壓45萬個TEU等待處理而成焦點，目前因被逼停泊而延誤時間延長至7天。過去正常時期謹停泊半天。

該報告指部份航運商被迫放棄停泊新加坡，轉往馬來西亞等其他鄰國港口，令原本已擁塞和處理能力較低的港口承受壓力更大，不但無助疏通堵塞問題，更可能令未來一個月情況更惡化。

專家指區內航運延誤問題變嚴重，是受4月底東南亞惡劣天氣影響，令航運商避開停靠部份港口，或縮短目的地港口的周轉時間，讓包括新加坡等港口更擁擠，並導致貨櫃供應出狀況。

業界擔心惡劣天氣令港口更擁塞，因為今年可能是全球有史以來最炎熱的一年。隨著北半球進入夏季，巴拿馬運河水位可能下降至影響航運，加上紅海改道等問題，令航運陷入愈來愈混亂的境地。

包括新加坡港口擁塞會拉長運輸時間，降低船舶准單率並影響貨物吞吐量，最終令運價進一步上漲。

Linerlytica預測全球塞港問題在6月更惡化，因大量貨櫃被卡住，使貨運商要想盡辦法取得新貨櫃並提前租下9月以後的貨船。業界預期6月15日會再調漲運費。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5月31日較前周飆漲近13％至3,044.77點，為2009年推出SCFI以來第二次升破3,000點。首次升破此水準為2021年4月，當時新冠疫情衝擊全球供應鏈，令貨櫃運費一年內飆漲逾10倍。