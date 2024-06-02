民進黨政策會執行長王義川日前在節目上自爆可透過手機數據分析集會遊行的性別與年齡，甚至還能以此分析青鳥行動與小草集會與選前造勢的群眾不同，引發外界質疑是否有數據監控的疑慮。王義川今天在「驚爆新聞線」政論節目上坦承自己的分析方式，是「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」

王義川在政論節目上聲稱用基地台辨識訊號的方式來比對青鳥行動與519小草集會還有總統大選造勢的手機訊號，三批人的組成都不一樣，引發各界議論，王義川究竟如何取得這些資料。業界也在議論，要同時能取的性別資料以及手機訊號軌跡幾乎不可能，也因此有陰謀論懷疑執政黨監控人民手機訊號的疑慮，藍委也喊要用聽證調查權約他去立院說明。

面對這項質疑，王義川今天在節目上坦言「我沒有資料」，國民黨立委葉元之在節目上質疑王義川之前還說用手機訊號查到這些活動都是不同人，又說自己沒有任何資料，王義川聽玩兩手一攤，「我沒有資料」，葉元之就罵他，「那就是浮誇啊！」

王義川接著說，「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」主持人也問葉元之，「這樣可不可以過關？」葉元之說，「調查一下吧。」