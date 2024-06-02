高市府爭取清大與陽明交大在高雄左營區設分校，日前行政院已核定1.8億元經費。背後居中牽線的是立委李柏毅，他透露，高雄市長陳其邁狂Call電話討論科技大廠進駐後續事宜，經他協助下，向教育部申請113年「國家重點領域校際研教園區」所需的工程經費，獲得行政院同意動支二備金。對此，前立委郭正亮2日就表示，「我認為賴清德未來一定會用陳其邁當行政院長，因為2026陳其邁就卸任了，那剩下兩年要幹嘛？因為陳其邁最安全，用林佳龍、鄭文燦都很危險」。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為賴清德未來一定會用陳其邁當行政院長，因為2026陳其邁就卸任了，那剩下兩年要幹嘛？因為陳其邁最安全，用林佳龍、鄭文燦都很危險」，郭正亮坦言，「因為陳其邁這個人比較講究倫理，不會背刺你，因為賴清德最怕的就是被人家挑戰初選，所以他會防啦，防院長會有政治潛力」。

郭正亮最後也說，「卓榮泰就是不會挑戰他的人，陳其邁是比較乖的，不會挑戰長官，林佳龍跟鄭文燦的自主性比較強、企圖心也是，坦白講他們年齡都差不多，如果賴清德真的做完8年，他們都幾歲了？」