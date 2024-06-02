2024年夏季奧運會將在50多天後的巴黎舉行，預計將有 1500 萬人湧入。巴黎決定以「科技與環保」來定義新的城市，為減少空氣污染，最大程度的減少汽車，並希望在大眾捷運系統、自行車的幫助下，仍然可以「15分鐘前往城市各地」。

NBC報導，自 2014年，安妮•伊達戈市長(Anne Hidalgo)上任以來，巴黎已關閉了 100 多條街道，禁止汽車通行，將SUV的停車費提高了兩倍，拆除了約5萬個停車位，取而代之的，是修建超過1,300 公里的自行車道。

伊達戈市長表示：「我們決心結束對汽車的依賴」，巴黎市政府官員稱，這些變化使巴黎的空氣污染下降了40% 。

如此巨大的變革，對所有人來說都是巨大的挑戰，在過去幾年，伊達戈一直面臨著支持率下降和總統競選失敗的問題。但儘管如此，2023 年的一項民意調查顯示，大多數巴黎人支持她的環境改革。

支持者之一的克勞斯特 (Louise Claustre) 告訴 NBC 新聞，她是一名狂熱的自行車愛好者，並且「100%市長的反汽車政策。」

她說：「我將永遠支持減少汽車、增加步行和騎自行車的政策。身為一個年幼孩子的母親，這樣做對孩子更安全。」

伊達戈的交通顧問是巴黎第一大學城市規畫系教授卡洛斯•莫雷諾(Carlos Moreno)，他提出「15 分鐘城市」的概念，認為只要交通規畫的好，所有基本生活只需步行或騎自行車即可到達。

莫雷諾說：「現在已經不再是汽車的時代，我們需要為低碳未來而向汽車發起挑戰。」

這場戰鬥已經傳到了美國，但沒有多大成功。儘管一些城市已經採用了自行車道並加強了公共交通基礎設施，但汽車幾乎沒有顯示出放鬆對美國交通的控制的跡象。

減少汽車以減少空氣污染，雖然影響很大，但確實有效。美國肺臟協會最近的一份報告發現，近 40% 的美國人生活在污染不健康的地區，而環境中的污染物，汽車排放的廢氣佔了絕大部分。同時，汽車廢氣也是全球暖化的一個重要因素。美國能源資訊署估計，2023年，交通運輸車用汽油、柴油消耗量，占美國能源相關二氧化碳排放總量的31%。

美國羅格斯大學城市學系教授克萊恩(Nicholas Klein)說：「造成氣候變遷的第一大因素是交通排放，因此擺脫汽油驅動的汽車，改以乘坐地鐵、步行或騎自行車，絕對是環境保護、減輕氣候變遷的非常重要的方式。」

克萊恩指出，巴黎的改革並不一定第一回，因為阿姆斯特丹等其他城市幾十年前，就曾經對汽車進行更嚴格的監管，但是巴黎的城市規模比以往都大的多，所以也更具指標性。

不過，伊達戈的任期將在2026年結束，反對巴黎禁止汽車的政治勢力也在捲土重來，所以即將舉行的選舉，將是一個關鍵的十字路口。