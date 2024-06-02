女星賈永婕2002年嫁給德杰建設少東王兆杰（George），婚後育有2女1子。昨（1）日她曬出獨自一人參加兒子畢業典禮的照片，另外也PO出老公在國外和兩位小美女出國玩的照片，意有所指表示：「有1個爸爸帶著別人的老婆繼續去了巴塞隆納遊玩，爽爽的不回來！」

賈永婕曬出多張和兒子的合照，可以發現她的兒子才國中畢業，就已經比媽媽還要高了，照片中賈永婕露出一臉幸福的笑容，誇讚自己的兒子很帥，配文表示：「這是一個媽媽才是真愛的故事！堅持要回來參加兒子的國中畢業典禮！有1個爸爸帶著別人的老婆繼續去了巴塞隆納遊玩，爽爽的不回來！」賈永婕也在老公和女兒們出國的旅遊照中，逗趣寫下：「你們看起來一點也不好玩」、「不好吃」。

畢業照一曝光後，圈內好友小s也留言表示：「恩恩，小s阿姨知道你是一個很誠實又聰明的孩子！你的未來，一定充滿驚喜！快樂和喜樂」此外，不少網友也留言：「兒子好帥哦！」、「別人老婆是你們的女兒」、「兒子真的帥，看起來就是個乖孩子」、「好快喔！」、「爸爸還一次帶兩個」、「天吶～兒子怎麼長那麼高了」、「這身高確定才國中」、「有個媽媽帶著別人的老公猛拍合照」。