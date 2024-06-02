郭嫌拿著寶特瓶至加油站買了７公升的汽油。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

郭嫌不僅拒捕還衝撞警車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣擔任保全的49歲郭姓男子，疑似不滿違規停車被警方開單，今（2日 ）凌晨2時許涉嫌至羅東分局成功派出所潑油縱火，導致6輛機車及1輛腳踏車燒毀，派出所內外電路全毀；警方立即循線查獲郭男，嫌犯不但拒捕還衝撞警車，全案依妨害公務、公共危險、毀損等罪移送，並建請檢察官聲請羈押，法官於深夜裁定收押。

從事保全業的郭嫌供稱，他5月23日在羅東鎮中正南路165號前，因違規停車遭警方開罰單，心生不滿便拿寶特瓶到台北市某加油站買了7元的汽油，於今凌晨帶汽油到派出所縱火；造成派出所內外的電線損壞，目前全棟僅能以發電機供電，而員警在擊破嫌犯車窗抓人時，2名員警右手掌及手臂遭玻璃割傷，所幸無大礙。

縱火案發生在今凌晨2時20分，成功所機車停放區突然起火並傳出爆炸聲，員警立即通報119，火勢於2時50分撲滅，所幸無人傷亡；警方調閱監視器畫面，發現1名男子身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式安全帽，徒步離開現場並開車離去後，停車區就冒出火光，經查是郭男。

警方前往其住處附近發現郭男行蹤，上前攔查駕駛車輛，對方不但拒檢還衝撞警車，警方追捕逾10分鐘後在冬山鄉新寮一路將其攔停，但郭不下車，員警以警棍擊破車窗，依妨害公務現行犯逮捕，帶回派出所問訊。另在現場查到5月29日購買的汽油發票，全案依妨害公務、公共危險、毀損等罪移送，並建請檢察官聲押。