輝達、微軟、蘋果與Alphabet四家公司5月市值增加逾1.4兆美元，高於標普500指數其他296家上漲股票加總。而這四家科技巨擘市值增長的一半來自於輝達，顯示該AI晶片龍頭帶起的浪潮主導美股漲勢。

但麥金托表示，輝達營運未來可能面臨四大風險。首先是AI遭過度炒作導致需求下降。AI技術遭過度渲染炒作，想達到宣稱能力所需時間可能遠遠超過輝達晶片買家原先預期。

第二個風險是市場競爭加劇，這勢必導致AI晶片價格下滑。輝達雖稱霸AI晶片領域，但隨著Alphabet與Meta等資金雄厚的對手加入戰局，即便後者推出的晶片能力沒有那麼厲害，應該多少也能限制輝達定價能力。

第三個風險來自於輝達最大供應商台積電。台積電可能想提高向輝達收取的代工價格，畢竟短期內後者供應商地位很難遭其他公司取代。雖然台積電可能不想拿該公司與輝達長期合作關係來冒險，但他們或許也想從流入輝達的大量資金裡分一杯羹。

最後則是企業觀念改變，可能轉為依賴規模較小、更客製化的AI模型，而非盲目地追求大型模型，畢竟後者必須耗費更多資金。