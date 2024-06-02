行政院振興花東觀光方案6月1日起動，觀光客可享台灣好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠，及最高每晚1,000元的住宿補助，經濟部加碼今年花蓮購物節，即日起起至8月25日有登錄有抽獎，鼓勵民眾多到花蓮消費，協助花蓮店家早日恢復正常營運。

花蓮購物節於2日在花蓮市日出大道舉行啟動，經濟部商業發展署長蘇文玲表示，面對震後振興復甦，花蓮展現了無比韌性和恢復力，令人感佩。

花蓮購物節活動期間民眾到花蓮四大商圈、東大門夜市及公有零售市場特約店家消費滿100元，登錄即可獲得二重抽優質好禮的機會。

在此活動期間，為了協助店家振興帶動消費，經濟部商業發展署與花蓮縣政府共同主辦本次花蓮購物節，加碼超過百項獎品，包括電動機車、平板電腦、筆記型電腦以及超市禮券等大禮，目的就是力拚消費人潮回流。

經濟部表示，在即將來臨的暑假將推出更多行銷方案，包括7月台北車站「花蓮好物展」和8月「東大門振興夜市券」，透過這些多元的主題行銷活動，經濟部商業發展署邀請民眾大手牽小手來體驗花蓮這個夏天好吃好玩的迷人風采，也藉此關懷協助花蓮店家振興。