輝達執行長黃仁勳今（2）日在台大綜合體育館演講，主題為「開啟產業革命的全新時代」，期間黃仁勳在背板上秀出一張台灣地圖，列出輝達在台的供應鏈夥伴。有網友發現，在背板上一共有16所大學，貼文一出引發熱議，許多人紛紛開玩笑說沒上榜的大學可以準備退場了。

原PO在PTT發文表示，黃仁勳欽點名單出爐，「在此宣布你各位大學沒在此榜單上的都是糞校，畢業證書早點拿出來擦屁股免得被發現丟人現眼」，高中畢業沒考上16所大學恐怕人生黑暗沒前途，「以下開放野雞大學畢業生懺悔」。

對此，許多網友紛紛回應，「政大北大表示：……」、「政大糞校無誤」、「天大地大台科大」、「台清交都在上面啊，左半邊」、「我讀的學店有上欸」、「淡江賺爛」、「元智竟然也在榜上」、「還好陽明交通有直接寫國字，不然這個新校徽我也是認不出來」、「看來是按照字母排序，微星後面第一個是中央，有台大校徽，東海的工科也很強」、「還有義守大學欸，笑死」、「欸幹我以為我唸的是糞校居然上榜了」、「四中只有中山跟中央」。

黃仁勳今日演講時，在背板上列出輝達的供應鏈夥伴名單，其中大學部分包括中原大學、輔仁大學、義守大學、國立中央大學、國立成功大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。