摩根大通指出，中砂透過技術、矽智財（IP）優勢，加上服務極具競爭力，在先進製程持續升級與不斷從新舊客戶提升市占環境中，有利鑽石碟業務的混合單位售價與毛利率。受惠鑽石碟營收占比提高，估計中砂營收、獲利於2023～2026年的年複合成長率，分別是17％與40％，相當亮眼。

楊維倫一直以來擅長發掘新標的，才剛連莊《機構投資人雜誌》票選台灣區分析師第一名，這次他將目光轉向中砂，向客戶介紹台股中以半導體為主的材料供應商，後續能否吸引國際長線資金加碼進駐，法人密切觀察。

摩根大通剖析中砂二大成長引擎：首先，因高效能運算（HPC）與AI的貢獻，2與3奈米製程採用率提高將是未來幾年的大趨勢，估計這二項先進製程占整體晶圓代工比重會從2023年的3％，數倍翻揚至2026年的16％。由於鑽石碟是晶圓代工製程中不可或缺的必需品，愈複雜的處理器產品不僅提供更高的單位售價，對於潛在的鑽石碟競爭對手來說，更樹立相當高的進入門檻障礙。

摩根大通證券估計，2與3奈米製程所需的鑽石碟單位售價約在200～300美元，大大超過平均價格的180～220美元。

其次，中砂在台積電市占率將會從5奈米製程的40％～50％、3奈米製程的70％，進化到2奈米製程的80％～90％。更令人振奮的是，中砂鑽石碟設計能力非凡，楊維倫看好2025年起，中砂鑽石碟產品將出貨給美系大型晶圓代工業者。

外資估算，中砂2024年起重拾獲利強勁成長，每股稅後純益（EPS）8.36元、年增41.5％，接下來二年的EPS成長率也都有38％高水準，EPS分別上升到11.56元與16元。