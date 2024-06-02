中國大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話表示，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。前立委蔡正元直言，董軍的演講顯然有備而來，全程不看稿也沒有讀稿機，而且毫不客氣地說，解放軍有能力對付台獨，甕中捉鱉不足掛齒。蔡正元認為，「董軍的說法就其國防部長的身份，實在太不平常了！」

中國大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話（簡稱香會）圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言表示，中方歷來尊重各國的合理關切。同樣，中國的核心利益神聖不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。

董軍強調，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

對此，前立委蔡正元博士2日在臉書指出，大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉論壇演說，很罕見的提出下列論點：

一、民進黨當局在政治上，否定一個中國的九二共識。二、民進黨當局在法理上正在修法 修憲 修規推進台獨。三、民進黨當局在歷史上正在修改各種歷史教材，否認兩岸的歷史聯結。四、民進黨當局在兩岸交往上，設置障礙阻擋兩岸人民正常交往。五、民進黨當局在軍事上，大搞以武謀獨。這些都在加緊地推進台獨的分裂計劃。

蔡正元分析，爲什麼會出現這樣的局面？很大程度上是因為外部勢力的縱容 鼓動和支持，有個大國正在不斷的虛化、掏空一個中國的原則，歪曲事實、歪曲聯合國大會的決議，違背兩國建交鄭重的承諾，逾越不可官方交往的紅線。這種行徑嚴重的助漲台獨的氣燄，讓台獨的自我感覺不斷膨脹。

蔡正元直言，這些大國的用心很清楚，就是想「以台制華」！

蔡正元認為，董軍的演講顯然有備而來，全程不看稿也沒有讀稿機，而且毫不客氣地說，解放軍有能力對付台獨，甕中捉鱉不足掛齒。「董軍的說法就其國防部長的身份，實在太不平常了！」