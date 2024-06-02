076型兩棲攻擊艦可搭載無人機，外界解讀，對台威脅程度遠超傳統兩棲攻擊艦，若它搭載攻擊-11匿蹤無人機前往東部外海，國軍在東部的軍事設施就會被威脅。退役少將栗正傑卻表示，076有無人機及登陸艇，還有登陸部隊，對我們西部海岸登陸作戰時使用，這對我們第一線守備部隊來講，壓力會更大。

栗正傑2日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，我們海軍要保存戰力，就是到東部外海。萬一台海衝突，左營及基隆軍港可能會立刻遭到導彈攻擊，若不及早疏散，恐連港口都開不出去。

栗正傑認為，076不會開到台東外海去，若要到台東外海威脅我們疏泊到外海軍艦或飛機，大陸用052D就已經綽綽有餘了，052D上裝載垂發系統，大概足以威脅我們東部地區的所有戰艦，甚至潛艦也都會遭受威脅。

栗正傑指出，076還是兩棲登陸艦為主，攜帶無人機，肚子裡還有兩棲登陸部隊，登陸部隊可能坐登陸艇、直升機進行兩棲登陸。無人機進行阻絕作戰時，可使用無人機對我們灘岸的守備部隊攻擊，讓對岸的登陸部隊能夠順利登岸。

栗正傑更點出，當我們戰車部隊反擊時，對岸的無人機可打擊我們的戰車部隊、支援部隊，讓我們第一線守備部隊孤立無援。076有電磁彈射，無人機功能非常多、非常廣，肚子裡還有兩棲登陸艇，076還可跟075搭配，對我們西部海岸登陸作戰時使用，對我們第一線守備部隊來講，壓力會更大。