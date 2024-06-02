輝達執行長黃仁勳今（2日）晚在台大發表的演說，在聚焦AI時代的全球新產業革命時，也提到機器人的應用。他特別點名與5家台廠的合作，包括自行車大廠巨大、台達電、緯創、和碩等，更大方曝光與鴻海合作的最新虛擬工廠。

自從黃仁勳在3月GTC大會，無預警宣布推出人形機器人計畫後，輝達的機器人發展與應用就備受外界關注。

黃仁勳在今晚的演說中表示，未來所有工廠都將是機器人，而機器人將製造產品，以及生產機器人本身。

黃仁勳特別提及鴻海在全球各地經營170處工廠，其中最新一處正是與輝達合作的「虛擬工廠」，而鴻海工程師在其中訓練機器人時，採用的技術就是輝達的Blackwell HGX 系統。

這個推動工業自動化技術的最新「虛擬工廠」就是墨西哥電子工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）的一處新工廠的數位孿生模型。為了設計出最佳的組裝線，鴻海工程師需要找到擺放數十個機械手臂的最佳位置，而每個機械手臂都重達數百磅。另外，為了要精準監控整個過程，工程師還要把數千個感測器放置在一個矩陣中，其中更包括多具網路攝影機，以利向工廠操作員顯示所有正確細節。

黃仁勳表示，這些事情不只發生在海外，也在台灣各地發生，包括台達電、和碩等企業，都在建立其工廠數位分身，以供機器人運作。