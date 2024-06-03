集結林襄 、李多慧等多位小龍女所演唱，由味全龍職業棒球隊、莉奈享務所、莉奈文創共同製作的Beauties小龍女2024年度主題曲《愛的奇蹟》，在大巨蛋進行首次公開發表，Dragon Beauties小龍女22成員共同登場，近3萬名的球迷歡呼下，帶來精彩的演出。啦啦隊隊長小映表示，《愛的奇蹟》是女孩透過熱情歌唱，為所有努力奮鬥的人熱情應援，在每個重要時刻一同為彼此加油打氣Never give up。

歌曲《愛的奇蹟》是一首充滿熱情與力量的應援單曲，詞曲部分找來創作歌手林言奕、舒涵共同包辦，言奕更身兼製作人，由小龍女小映、口水、蘿拉、林襄、張晴、琪琪、米奇、星岑、霖霖、小蛙、沛沛、寧寧、賴可、心璇、馬妹、芮妮、Queena、璦昀、詩雅、小珍奶共同演唱，以簡潔而有力的歌詞，傳達出全心全意的支持和無限的信任，激勵大家在每個挑戰面前勇往直前。

製作人林言奕、舒涵配唱過程從早上八點到晚上十點，長達14個小時，一口氣完成20位小龍女的錄音，剛開始女孩們很擔心自己表現不夠好，幸好在言奕的鼓勵及引導，他還親自一遍又一遍的示範唱法給女孩聽，親和力十足，唱到副歌時舒涵還搖身一變成了啦啦隊女孩，手舞足蹈的帶著女孩們把歌詞唱的更到位。舒涵說，別怕生命的奇蹟，綻放著美麗，關於錄音室裡所有的故事，全在這首歌裡了！

《愛的奇蹟》MV裡也收錄了許多小龍女們在錄音室裡錄歌時的獨家畫面，還有在練舞室裡辛苦排練的過程，滿滿的歡笑與淚水，就連女孩們驚喜為彼此慶生時的點滴，也都呈現在MV中；而李多慧也特別獻聲為MV引言「或許被打擊，我告訴自己別放棄；要勇敢前進，做我自己。」她更透過鏡頭，擺出許多可愛逗趣的動作及招牌俏皮表情，相當討人喜愛。而中職第一位應援男孩小螞蟻，也在片尾與女孩們齊聲歡呼打氣，成為整支MV中唯一的男主角。