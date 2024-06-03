自從2016年，民進黨至今已連續執政3屆，國民黨則已連輸3次總統大選。前立委蔡正元認為，因為國民黨提名的總統候選人，在競選市場上CP值比較低。

蔡正元2日在《下班瀚你聊》節目中表示，民進黨最早的獨立宣言，是彭明敏寫的。當時彭明敏的台灣自救運動宣言那一篇文章裡面，是台灣歷史上很有名的台獨理論作品。第一個他承認中華人民共和國；第二個他否定中華民國，這是民進黨一以貫之的思想主軸。現在剛好顛倒過來，承認中華人民共和國，繼續保持台獨理論。

蔡正元接著表示，因為要台獨，你不承認中華人民共和國，你台獨怎麼來？他現在開始承認中華民國，不過，中華民國就是我台獨，大概是這樣。主持人黃暐瀚表示，現在感覺就是中華民國獨，也就是前總統蔡英文開始，把中華民國講得順口了。

蔡正元接著表示，他不認為意識型態在台灣的選舉，有想像中那麼大的作用，大部分是候選人的特質影響最大。他不否認這幾屆以來，國民黨所提名的總統候選人，在競選市場上CP值比較低，這是一個他們必須面對的一個現實。

蔡正元更指出，他們民進黨連續推出來的候選人，在CP值是比國民黨高。國民黨也占過這個便宜，以前提名馬英九，CP值就比民進黨的謝長廷高很多，這也是一個事實。