2017年總冠軍賽，勇士隊格林持球進攻。（美聯社資料照）

退役球星瑞許德華勒斯（Rasheed Wallace）最近在播客節目的言論引起注意，他宣稱自己效力的2004年總冠軍活塞隊可以痛宰2017年的總冠軍勇士隊。華勒斯說：「我們有一個NBA無法被打破的紀錄，我們讓16或17支球隊低於70分，在這個得分年代，這個紀錄永遠不會被打破了。」

「我們可以痛宰他們（勇士），因為他們無法在任何位置抗衡我們，柯瑞（Stephen Curry）不擅長防守，誰來防守我們的普林斯（Tayshaun Prince），普林斯是被低估的得分手，杜蘭特（Kevin Durant）也不能。他們不習慣身體對抗，卓雷蒙格林（Draymond Green）個頭太小。就算是新規則他們也打不過我們，因為我們的球員有更優秀的技能組合。」

2004年活塞先發陣容：中鋒班華勒斯（Ben Wallace）、大前鋒瑞許德華勒斯、小前鋒普林斯、得分後衛漢米爾頓（Richard Hamilton）、控衛畢拉普斯（Chauncey Billups，FMVP）。

2017年勇士先發陣容：中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）、大前鋒格林、小前鋒杜蘭特（FMVP）、得分後衛湯普生（Klay Thompson）、控衛柯瑞。

卓雷蒙格林在X平台回應：「我們會電爆你們的，你們每場只能得72分，不僅如此，我們會用擋拆修理你們這些大塊頭，看你怎麼移動他們的腳。你們擁有1枚冠軍戒還是很棒的，大家都給予肯定！」

勇士該年在季後賽連續橫掃拓荒者、爵士、馬刺，總冠軍賽4勝1負擊退東區的騎士隊。活塞則是以4勝1負扳倒擁有「F4」的湖人隊，活塞該季17次讓對手低於70分，最誇張是讓籃網在季後賽次輪G1只得56分。