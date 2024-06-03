新北市體育局響應世界自行車日，今（3）日舉辦「邊騎邊玩」記者會，找來熱愛自行車運動的藝人「151」（林彥君）介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」等三大自行車活動。新北市副市長劉和然說，活動包括總計超過18條精選單車路線，鼓勵大家邊騎車邊玩，以運動旅遊享受生活。

體育局指出，「邊運動邊旅行」是國內外觀光旅遊新型態，新北市擁有全台最長自行車道，超過680公里，非常適合邊騎車邊玩的運動旅遊，為此新北規畫「邊騎邊玩」活動，體驗手搖車，還為身障朋友精選三條新北熱門自行車道，邀請市民透過單車快樂遊活動，用單車暢遊新北市29區風景名勝。

劉和然說，「Come Bike」有日文乾杯諧音之意，在經歷初階29區單車快樂遊的體驗，鼓勵民眾晉級環大臺北自行車挑戰，路線橫跨新北15個行政區，距離分100K及160K二種，長距離征戰高度200公尺爬坡的試煉，非常具有挑戰性。

體育局表示，「一騎Come Bike」單車快樂遊、「轉Bike為勝」手搖車體驗6月5日中午12時開放報名；「終極Bike客」環大台北自行車挑戰7月3日中午12時開放報名，10月5日從板橋出發。報名資訊可持續關注體育局「新北運動聚點」粉絲專頁。