【全程字幕】王義川稱「膝蓋想也知道」沒監控資料 王鴻薇酸：你膝蓋是基地台？ @ChinaTimes

【全程字幕】個資去識別成「數據」卻還能監控人民？ 王鴻薇分析陳耀祥說法 @ChinaTimes

民進黨政策會執行長王義川日前稱可以用手機基地台訊號辨別參與青鳥行動與519小草集會的人群差異，引發資訊監控爭議，昨天改口說自己沒有資料，是看影片跟現場「用膝蓋想也知道」；國民黨立委王鴻薇表示，王義川話唬爛到了極致，他也知道自己闖大禍了，現在就是想在司法上斷尾求生。

王鴻薇說，王義川的發言引起軒然大波，看起來現在是想要脫罪，說他用膝蓋想，「他的膝蓋是基地台？有那麼多資訊？」顯然他是想要斷尾求生，因為民進黨都在切割他，也知道他闖大禍，現在司法檢調在調查他，他的行為就是在隔空串供。

王鴻薇認為現在王義川的說詞就是因為他必須要說成這都是他胡說八道出來的，他如果真的掌握這些資料一定會觸犯相關法律，他在司法上想要斷尾求生，但如果他講是用膝蓋想出來的，等於在政論節目胡說八道，NCC就應該要調查，她今天正式檢舉告發，請NCC辦三立，竟然容許來賓用膝蓋想的方式，說成是基地台的資料。