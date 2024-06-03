雲林縣政府承辦2024國慶焰火，縣府提出5個地點供中央參考，內政部次長吳堂安3日下午到雲林高鐵特定區會勘後，會做最後確認，雲林縣長張麗善表示考量場地、交通等因素，應會選擇高鐵特定區，目前縣府各局處都已積極著手規畫，串聯雲林下半年的咖啡節、偶戲節等活動，帶動雲林整體經濟發展。

雲林縣議會3日進行總質詢，縣議員張庭綺針對國慶焰火質詢，雲林首次承辦國慶焰火，目前距國慶日只剩4個月，時間很緊迫，這對縣府是一大考驗，縣府準備好了嗎？

張麗善表示，國慶焰火在雲林，要考量最周全的方案，內政部次長吳堂安今天會來考查，了解雲林高鐵旅客眾多，如何兼顧晚會、施放煙火安全性、交通疏散等。縣府會以最合理的預算達到最高效率，在有限資源下創造無限效益，目前縣府各局處全力配合規畫，但還要逐步修正，不能操之過急。

張麗善說，國慶焰火將為雲林帶來眾多人潮，縣府已計畫用國慶焰火作為主題，串聯下半年縣內所有活動，包括海洋音樂祭與風箏沖浪、農機展結合農產品展售，偶戲節與咖啡節等，都會進行一個串聯，希望帶動地方繁榮，促進經濟產業發展。

至於經費問題，張麗善提到，參考前年嘉義縣承辦國慶焰火，總經費約8300萬元，除焰火施放費用約1200萬元，縣府預計至少還要募款5000萬元，已有宗教團體率先捐出100萬元，這是雲林縣的大事，希望企業界共襄盛舉。

張麗善指出，中央很重視雲林國慶焰火，1星期前已邀專家來雲林進行場地會勘，了解交通動線與周邊環境，甚至考量1公里外的觀賞情況，高鐵虎尾特定區腹地廣闊、停車方便，之前舉辦農機展人潮達50萬人次，若沒有意外，國慶焰火應會在高鐵虎尾特定區。