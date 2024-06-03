521活動協助調度基地台？ 中華電董座認了：民進黨立委要求 @ChinaTimes

民進黨政策會執行長王義川日前爆料透過手機訊號定位，可分析青鳥群眾、519民眾黨群眾年齡層及政治傾向，引爆監控疑雲。國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢中華電信董事長郭水義，521當天中華電信及其他電信業者是否有到場調度基地台協助該活動訊號一事，郭水義則承認，是民進黨立委要求521活動調度基地台。

徐巧芯今在立法院交通委員會上首先問及NCC主委陳耀祥，是否能透過膝蓋算出賴清德參選總統時舉辦的造勢晚會、民眾黨519遊行等活動中，小草跟青鳥的比例？陳耀祥表示，要用客觀數據處理，因此徐巧芯也諷刺，若用膝蓋算不出來，顯然日前稱透過膝蓋就可以分辨不同時間、四場活動的人流以及政黨支持屬性的王義川是在唬爛。

另外徐巧芯也針對521當天，中華電信及其他電信業者是否有到場調度基地台協助該活動訊號一事詢問郭水義，郭水義則承認，那一天因陳情民眾多，接到包括民進黨委員、主辦單位希望加強訊號，確實有協助增加基地台調度。徐巧芯直言，大家如今懷疑的是國家監控問題跟基地台有沒有關係。

此外，陳耀祥也在徐巧芯追問下，坦言電信業者確實有將部分民眾資料進行去識別化的販售。