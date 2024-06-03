國會改革法案引爆萬人響應的青鳥行動，但也引爆民進黨政策會執行長王義川手機監控疑雲，桃園市議員詹江村3日上《千秋萬事》感嘆，王義川貴為政策執行長卻高喊用膝蓋分析，讓他對台灣未來憂心忡忡，直言烏克蘭人民也沒想到加入北約會讓他們流離失所、斷垣殘壁，台灣也要這樣賭嗎？陸軍官校畢業的他也點出台灣軍事教育訓練付之闕如，更直指：「青鳥們不願讀軍校，寧可去黑熊部隊！」

民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位分析遊行群眾引發熱議，他後來改口稱自己沒有手機訊號資料，分辨小草僅用看人、看影片、看直播，「用膝蓋想也知道」。

「民進黨政策執行長對政策分析竟然是用膝蓋分析，真的好可怕！」詹江村舉王義川之前說大陸高鐵沒有靠背等失言指出，民進黨政策會執行長，對台灣政治、大陸了解、兩岸危機、甚至世界局勢都是用膝蓋思考，就提供給賴清德總統，非常可怕，直指烏克蘭人民應該沒想到加入北約會付出這麼大後果，親友流離失所、家鄉斷垣殘壁，若重新再來一次，還會想用民粹方式支持烏克蘭總統澤倫斯基加入北約嗎？當初以為俄羅斯不敢怎樣，沒想到賭錯了，台灣要這樣賭嗎？呼籲別再操弄民粹式輿論。

詹江村也點出台灣兵源不足、基本軍事教育誇張離譜問題，陸軍官校畢業的他感嘆如今官校1年才招多少學生，且每個軍人不若過去當兵有為國捐軀、有理想和抱負的情操，他舉中美斷交時，很多學生慷慨激昂選讀官校捍衛中華民國，「你看這次青島東路這群青鳥，有誰讀官校？他們寧可去黑熊部隊！」

詹江村說，打仗不是夏令營，台灣或許害怕台灣人知道真相，屏蔽太多俄烏戰爭實況，打仗可能守在壕溝1天才等到1次補給，無法隨意洗澡上廁所，還得面臨蚊蟲叮咬。他也感嘆台灣跟不上現代化戰爭，全面電子戰跟無人機戰，他以外掛寶可夢在家就能抓到美國國家公園裡的珍稀獸為例，自殺無人機也能透過座標定位摧毀各地。

詹江村說，全世界電子戰和網路戰最厲害的就是中國，像是歐洲不用華為基地台後，民眾紛紛埋怨訊號變差。他直言，打仗要師出有名，賴清德各種惹怒、挑釁對岸做法，讓人無法接受。

詹江村也認為韓國瑜當立法院長是上天給台灣的恩賜，過去立法院遭把持，打架、意識形態主導，民生法案擱置最後，虛晃好幾個8年，民生法案已經跟不上時代幾十年了，希望趕快修改不符時代的法案，他認為韓國瑜做法是對的，雖然是和緩說出來民生法案優先，但他相信韓執行意志非常強悍，有信心。

詹江村也在主持人追問下回憶前民進黨桃園市議員王浩宇過去曾因砸預算書，誣指藍營刪青年預算，遭他追打的事情，斥民進黨看到媒體就顛倒是非、睜眼說瞎話，國家要給這些小孩玩嗎？民進黨都用真小人對付政敵。