台糖蘭花培育舉世聞名，尤其蝴蝶蘭花美質優，深受國內外市場喜愛，112年度台糖再度蟬聯股份有限公司績優供應人第一名寶座，彰顯台糖培育蝴蝶蘭精實不凡的絕佳能力。台糖表示，台糖蝴蝶蘭花期長、好照顧，送人自用兩相宜，是祝賀送禮最好的選擇。

端午節將至，台糖推薦添購名為「福神」的蝴蝶蘭，以迎來富貴與好運。（圖片來源：台糖公司）

台糖精緻農業事業部埔里蘭場場長黃美惠瑜5月24日代表台糖，接受台北花市頒贈「112年度盆花績優供應人第一名」獎狀。台糖指出，108年台糖以第4名之姿擠進排行榜，此後成績逐年攀升，111年首度奪得冠軍寶座，這是連續第2年獲得此一榮耀，與當時相比業績成長高達106%，顯見台糖蝴蝶蘭深受市場喜愛的程度之高。

台糖蝴蝶蘭花美質優，深受市場喜愛，112年度供應數量再度蟬聯台北花市第一名（圖片來源：台糖公司）

台糖表示，台北花市的台糖蝴蝶蘭主要由埔里蘭場供應。埔里蘭場始於民國78年，是臺灣最早成立的蝴蝶蘭專業催花場域。由於埔里蘭場約座落於海拔640公尺，日夜溫差大，擁有適合自然催花的優越地理環境，再搭配台糖優良的品種篩選技術和溫室栽培管理，使該處盛開的蝴蝶蘭花朵呈色特別耀眼鮮麗、生動迷人。此外埔里蘭場更掌握30多年來客戶的喜好，不斷精益求精，嚴謹實施蘭苗分級供應制度，栽培出持花性良久且市場接受度高的品種，打響台糖蘭花好口碑。

6月畢業季即將到來，台糖推薦贈送名為「第一名」的蝴蝶蘭予畢業生，祝賀對方人生順遂（圖片來源：台糖公司）

蝴蝶蘭具有高度觀賞價值，且好照顧，花期更可長達數個月，無論買來妝點自家或送禮皆相當合宜。隨著端午佳節將至，台糖推薦大眾添購具有黃綠花色與艷紅色唇瓣互相映襯的「福神」，以迎來富貴與好運；此外迎接即將到來的畢業季，台糖推薦可送一款名為「第一名」的蝴蝶蘭給畢業生，這款蝴蝶蘭花形小、色粉白，搭配深紫色唇瓣，整體清新雅緻，相當適合獻給充滿活力並開啟人生另一段旅程的莘莘學子，以祝賀對方人生順遂。