2024台北國際電腦展COMPUTEX預計4日開展，主辦單位外貿協會、台北市電腦公會3日舉辦國際記者會為展覽暖身。貿協董事長黃志芳指出，此次展覽匯集9大科技巨頭，將吸引逾5萬國內外企業買主進場商機盛況空前;台北市電腦公會理事長彭双浪則強調，台灣40年來累積的資通訊產業供應鏈實力與可信任度，絕對是全球建構生成式AI解決方案的最佳選擇。

黃志芳指出，台灣擁有強大的資通訊產業鏈實力，在AI時代扮演重要角色，也使得今年展覽能夠匯集輝達、AMD、美超微等全球9大科技巨頭齊聚，發表最新科技，尤其AI未來科技趨勢的看法以及最新解決方案，今年有將近1萬3千位國際的專業人士、買主已預登參加COMPUTEX，國內報名的科技業者以及企業界人士則達到3萬6000名，可預期盛況空前，加上全球超過1千位的國際媒體群聚報導COMPUTEX，規模也是空前。

彭双浪則透過預錄影片指出，此次不只展出最新的AI產品和創新，也展現ICT產業的復甦力道。他還說，建構生成式AI和大型語言模型(LLM)不僅需要足夠的算力，還要把重要資料存放在雲端和邊緣AI裝置， 因此，找到可靠且有效率的合作夥伴非常重要，而台灣就是全球的最佳選擇。