被前氣象局長鄭明典稱為「大氣長河」的潮濕西南風，近日為全台帶來明顯降雨，鄭明典指出，這條水氣輸送帶2日通過台灣上空，儘管通過時剛好減弱，「整體雨量還是很可觀」。這幾天的雨勢，也稍微紓解供水一度緊張的桃竹苗各水庫；不過石門水庫仍應關注，目前蓄水率僅34%。

今年春雨不多，連梅雨季都過了一半，也只有5月底6月初的這波系統水氣較足，自然影響各水庫進水量。根據即時水情網站資料，石門水庫截至3日中午，蓄水率約34%，「水位有回升但不多」；待命的翡翠水庫，蓄水率維持70%上下。

北水分署指出，石門水庫公共給水（民生及產業）管控每天105萬噸，在用戶配合節水下，實際每天供水約75至80萬噸，評估可滿足一期稻抽穗生長需求。

根據氣象資料，6月上旬持續系統移入，預報山區降雨可能性高，對水量挹注有幫助。北水分署認為，觀察目前蓄水狀況，今年水情審慎樂觀，夏天應該不會限水。