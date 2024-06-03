世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨今天拜會賴清德總統，說明將推動「臺灣橋樑計畫」，從2025年11月起至2026年4月，邀請多位諾貝爾獎得主訪臺，推動臺灣成為科學技術、永續發展與創新的國際中心。賴清德表示，他相信這項計畫將加深臺灣與國際的連結、提升全球影響力。

「世界和平基金會」主席尤韋．莫拉韋茨與慈濟基金會執行長顏博文、臺灣路竹會醫師林士涵等人，今天由國發會主委劉鏡清、外交部次長田中光陪同，赴總統府拜會賴清德，總統府祕書長潘孟安、副祕書長何志偉也在座。

世界和平基金會的信念是，教育是和平的基礎，也透過跟大學開設高級課程及研究，協助各國政府、歐盟及聯合國開展和平對話。賴清德首先歡迎莫拉韋茨再次來臺，與臺灣大學陳文章校長討論推動「臺灣橋樑計畫」。

他說，該基金會舉辦的「橋樑—和平文化對話」系列活動，從2003年到現在，已經在東南亞地區舉辦超過800場。活動中邀集諾貝爾獎得主及知名藝術家，在學術合作、文化交流等面向，都有非常豐碩的成果。

他感謝世界和平基金會選擇來到臺灣，一起促進教育交流、世界和平的目標。「臺灣橋樑計畫」預計從明年開始，陸續邀請物理、醫學、化學、經濟等6位諾貝爾獎得主來臺訪問。相信這項計畫不僅能造福臺灣的學子，也將加深臺灣與國際的連結、提升臺灣的全球影響力。

賴清德指出，臺灣位處地緣政治中心，是印太地區重要的民主國家。他感謝陳文章努力為國育才，包括在上個月，臺大「國際政經學院」已經揭牌成立，將為臺灣培育具有全球政經視野的領導人才。

光寶集團創辦人宋恭源去年8月捐助臺大，成立「跨域頂尖交流平台」，促成陳文章與莫拉韋茨的合作交流，他也感謝宋恭源和慈濟基金會、臺灣路竹會的付出。

他說，多年來，臺灣發生災難時，都可以看到慈濟人以迅速的行動，提供撫慰人心的支持，包括今年0403震災，慈濟也設立應變中心及避難收容所，協助受災民眾。臺灣路竹會則是長期以來在偏遠及醫療缺乏地區提供醫療及物資支援，如今足跡已經遍布50個國家與地區，提供超過400梯次的義診服務，令人欽佩。

賴清德表示，慈濟基金會和臺灣路竹會等公益團體充分展現臺灣的良善力量，也跟世界和平基金會的理念相符。期盼未來，大家在國際上都能有更多的交流合作。

莫拉韋茨表示，他於去年10月造訪臺灣，並與曾參加在泰國舉辦的「橋樑計畫」活動的諾貝爾得主李遠哲見面。李遠哲向他提議可以在臺灣舉辦「橋樑計畫」，在李的介紹下，他們與臺灣大學取得聯繫，該校也成為本次「臺灣橋樑計畫」的主要合作夥伴。

莫拉韋茨指出，「臺灣橋樑計畫」系列活動於2025年11月開始，持續至2026年4月，將邀請多位諾貝爾獎得主訪問臺灣。目的是推動臺灣成為科學、技術、永續發展與創新的國際中心，也期盼透過這樣的前瞻性教育計畫，進一步提升臺灣在國際上的能見度。

他相信有諾貝爾科學獎得主、世界上最聰明的人的參與，可以強調臺灣在和平建設、國際合作及全球安全中的重要角色。

莫拉韋茨表示，該計畫命名為「橋樑計畫」，希望能建立起諾貝爾獎得主與臺灣之間的長期橋樑。讓這些諾貝爾獎得主透過此一計畫首次造訪臺灣後，與臺灣的大學或機構建立長期的關係，未來也能多次來訪，甚至邀請臺灣的學生到他們的海外實驗室工作，或與臺灣的大學共同開展更多的研究計畫。

他相信這會是個長期且永續的合作，而不僅只是個系列活動，目前已確定有物理、化學、醫學及經濟學等6位諾貝爾獎得主將由臺灣大學邀請。他也將陸續走訪臺中、臺南、高雄等其他縣市，希望與臺灣其他地區的大學也能有合作機會，讓計畫可以遍及臺灣，讓整個國家都受益。

此項計畫預計還有一年左右的時間可以準備，他希望盡可能讓更多組織及機構受益，也期盼與更多基金會和慈善組織建立長期關係，這將不只讓一個組織或機構受惠，而會讓整個國家都可從中受益。