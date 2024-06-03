日本天后MISIA米希亞原定4月4日在台北開唱，開唱前一天花蓮發生地震因而取消。她始終心繫花蓮震災，秉持著「一定要幫助災區」的堅定想法，而發起募款慈善演唱會「MISIA PEACEFUL PARK with VIVIAN HSU」，特別邀請好友徐若瑄（Vivian）加入這場有意義的演出。

這場為花蓮震災而唱的演唱會，於5月31日在東京Billboard Live舉辦，一連演唱2場，和Vivian討論後，特別選唱溫暖又充滿希望的歌曲，並合唱了5首歌曲，透過歌聲為受災民眾加油、傳達療癒的力量。尤其MISIA苦練了由Vivian創作的歌曲〈翅膀〉的中文歌詞，她下足功夫，練習以中文演唱，展現滿滿誠意，Vivian說：「在討論曲目時，MISIA傳訊息跟我說很喜歡這首歌，尤其是歌詞的含義，決定要唱這首歌的中文版本時，實在太棒了。能在這樣有意義的公益演唱會上，一起合唱新專輯裡自己與好友麋先生主唱聖皓和Kiroro千春共同創作的〈翅膀／翼〉這首歌，真的很感動。」

MISIA攜手徐若瑄為花蓮地震募款開唱。（威威巖娛樂提供）

MISIA和Vivian都工作滿檔，但為了可以在短短不到兩個月的時間呈現一場精彩的演出，兩人都絞盡腦汁，彼此不斷交流、交換意見。「MISIA PEACEFUL PARK with VIVIAN HSU」慈善演唱會由MISIA演唱〈打勾勾約定（ゆびきりげんまん）〉為演出揭開序幕，一曲唱畢，她介紹Vivian出場，兩人在舞台中央互相擁抱，Vivian說：「今天是個非常有愛的夜晚，謝謝MISIA為花蓮籌辦了這場募款演唱會，也感謝她的邀請。今天的歌曲都是溫暖、充滿希望的歌曲，希望大家都可以從今天的歌裡面找到力量，不管遇到什麼挫折，都能樂觀去面對。」並演唱抒情代表作〈愛笑的眼睛〉，讓現場都暖暖的。

演出造型上，MISIA和Vivian都以辮子頭造型登場，Vivian笑說：「今天的辮子是配合MISIA風格綁的，但我有注入黑色餅乾的靈魂，看這些小顆的髮球，是〈Timing〉的招牌髮型。」V式獨特幽默與全場親切互動，讓觀眾感受到溫暖又笑聲連連。兩人聊到MISIA出道的1998年，當時經常看到已是「黑色餅乾」成員在日本活躍的Vivian，還和觀眾合唱一小段〈時機Timing〉的副歌和MISIA的〈Everything〉，幫台下粉絲謀福利。除了粉絲，Vivian也把麥克風遞給樂團老師們合唱，會場在非常溫暖的氣氛中融為一體。

MISIA緊接著演唱自己的作品〈謝謝你的愛（愛をありがとう）〉後進入安可，兩人一出場就合唱「黑色餅乾」的代表作〈闘志Stamina〉＋〈時機Timing〉組曲，重新編曲的女生合唱版，給足觀眾驚喜！Vivian笑說：「這兩首歌，我從沒有和女生合唱過，希望和MISIA演唱的女生版本，大家會喜歡。」最後兩人以MISIA的暖心代表作〈你的微笑〉，祝福全世界都平平安安，為演唱會畫下句點。這場演出，確刻感受到音樂連結起愛和希望，是一場讓人回味無窮的表演。

MISIA與Vivian的演出好評不斷，不過Vivian其實內心壓力極大，飛往東京前，她在新加坡陪小孩，因小孩生病得了流感A反覆發燒，她全心照顧，在最後一刻才飛抵東京加入排練，她說：「很擔心自己被傳染，影響演出，所以在照顧兒子的時候，我都戴著兩層口罩。」兩大天后在去年的耶誕節特別節目相識，一見如故，時隔五個月沒有見面，在彩排室碰面立刻大大擁抱彼此，認真的彩排，以最精彩的演出為花蓮震災出力。