龜山分局大華派出所帥警蔡文豪防詐小學堂人氣旺，最新一集教如何辨別真假警察。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山分局大華派出所帥警蔡文豪防詐小學堂人氣旺，最新一集教如何辨別真假警察。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山分局大華派出所帥警蔡文豪防詐小學堂人氣旺，最新一集教如何辨別真假警察。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡依珍翻攝

龜山分局大華派出所人氣帥警蔡文豪，日前拍攝「龜山防詐小學堂」系列影片分享假買賣、假租屋等識詐技巧，播出後觀眾反應熱烈，瀏覽次數已逾45萬次，網友紛紛留言表示以實際案例分享及宣導方式讓人更好簡易易懂受益良多，最新一集教你如何辨別真假警察。

蔡文豪本次以介紹基層員警每日攜帶應勤裝備為主題，以輕鬆的聊天方式向大家解說警察身上裝備的功能及重量，警察證件分辨真假等，讓大家對員警的辛勞工作認同，也適時提升防詐意識。

影片中，蔡文豪說明詐騙集團伎倆以假冒警察機關名義，常以電話通知民眾的方式，誆騙警方要查清金融帳戶內資金流向，民眾必須將存款領出交給法院保管或匯款至指定人頭帳戶（謊稱國家安全帳戶），在釐清案情後才退還，進而騙取錢財。

龜山警分局長蔡啟仁提醒民眾，警方不會要求監管帳戶，也不會用通訊軟體傳遞公文，更不會要求製作線上筆錄，請勿聽信詐騙集團所言，交付金融卡、帳戶、財產，提到「需監管帳戶、偵查不公開、要你匯款」等關鍵字就是詐騙，接到詐騙電話請把握 3C原則Calm(冷靜)、Check(查證)、Call(求助)多一份警覺，保障您的財產安全。