仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啓耀3日表示，食道癌一旦確診往往已是中晚期，所幸隨著醫療科技進展能有效延長存活期，民眾一旦出現相關症狀，及早就醫接受檢查及治療，都有機會回歸正常生活。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供／潘虹恩台中傳真）

59歲張先生菸、酒和檳榔樣樣來，長期下來產生吞嚥疼痛及胃食道逆流，起初服用止痛藥還有改善，近日又產生吞嚥困難並伴隨體重減輕，最後甚至連吃布丁都有困難才就醫，發現確診食道癌並淋巴轉移。歷經前置性化學放射治療與食道切除、胃管重建等，總算恢復正常經口飲食，重獲健康人生。

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啓耀3日表示，食道癌共4期，其誘發因子多元，抽菸、喝酒、嚼檳榔等不良習慣或常有胃食道逆流等異常症狀者，都屬於患癌高風險群體。目前治療方式包括內視鏡手術、外科手術、化學治療、放射治療等，若是早期食道癌，單純手術治療即為可行的治療方式；若是晚期食道癌並發現淋巴轉移，先採前置性化學放射治療，待腫瘤縮小後再進行手術為佳。

廖啓耀說，張先生的食道癌患部腫塊約8至10公分，1周內快速完成所有檢查後隨即便安排住院，治療方案採手術前執行前置性化學放射治療，第一階段化學放射療程後再次予以檢查，發現治療效果良好，因此可立即執行進一步的食道切除及胃管重建手術。另，張先生癒後良好，術後第10天即可出院並攝取軟質食物，1個月後已正常飲食，體重也穩定上升中。

廖啓耀指出，根據2021年國健署統計資料，癌症死因中食道癌排名第5位。我國新診斷食道惡性腫瘤者為2881人，因食道癌而死亡的人數為2030人，其中男性占比居高不下，竟逾9成以上，為男性中癌症發生率排名第6位；另，有7成食道癌發生於50至70歲的男性。

廖啓耀強調，食道癌初期症狀難以察覺，一旦確診往往已是中晚期，他遇到的案例中超過5成都是中晚期才被發現，所幸隨著醫療科技進展能有效延長存活期，民眾一旦出現相關症狀，應及早就醫接受檢查及治療，都有機會回歸正常生活。他並提醒，唯有保持健康生活型態、良好飲食習慣並適時進行上消化道鏡檢查，才能有效降低民眾食道癌的發生率。

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