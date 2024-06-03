縣議員陳碧華舉出某小學有性平、職場霸凌問題。（摘自議會直播／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣去年10月至今年2月，性平、霸凌案件通報件數有359件，縣議員陳碧華、張志宇等人，3日在議會總質詢時，直指學生、老師霸凌案件頻傳，盼校園霸凌環境能達到有效防治，陳碧華也盼她今天提及的校園中的學生性平、職場霸凌問題，可成立專案調查小組。縣長鍾東錦則允諾成立小組調查，以真相釐清，只要相關性平、霸凌事件，希望教育處協助的部分，都會全力協助。

苗栗縣某高職今年4月發生有男學生被3名同學用雙手緊抱腹部、塞不明物體在胸口，導致男學生趴倒在地嘔吐，引起身旁同學訕笑。去年1月也曾有2名女學生在眾目睽睽之下，被要求下跪道歉，霸凌事件時有所聞。

張志宇今天在議會總質詢時表示，苗栗校園霸凌案件，近半年來通報件數有359件，實際被揭露出來的只有今年4月那件，教育處所指的積極推動霸凌防治宣導，卻只有進行問卷調查與大查人員培訓，實在很難對校園霸凌環境達到有效的防治效果。

陳碧華則提到部分學校出現職場霸凌問題，她提及某小學校老師因為家人手術開刀，請個人事假陪同，卻被校長以有主管裁量權，要求老師附上家屬的診斷證明。她認為，根據相關法規，公務人員要請事假是個人權益，她質疑該名校長是無限擴大自己的主管裁量權。

陳碧華再指自己接獲某學校老師陳情，該名教師稱學校校長要求學務主任，在老師上課時，全程錄影其他老師上課的情形，這種行為讓老師心生恐懼，更不尊重他人隱私，更聽聞有些老師因此離職或退休。

陳碧華說，該校學生霸凌案件頻傳，有學生起爭執後，發生肢體衝突，受害家長提出啟動性平調查，但校方疑似直接「蓋牌」不受理，家長無奈再申復，她認為性霸凌成不成立，應該由調查小組做決定，而非校方性平教育委員會決定，針對上述案件，她要求成立專案調查小組。

她表示，學生家長們也很都在意學生在校情況，希望教育處協助釐清真相，上述情況若真的屬實，要求縣府積極改善。而霸凌防制準則新法也已經公告，今年的暑假各縣市皆在做新法的研習，她也想知道對校長丶學務主任，縣府有無安排新法規的研習。

教育處長葉芯慧表示，針對陳碧華議員提及的校園職場、性平問題，會再派員調查，霸凌防制法規研習是教育部要求，所以一定會有安排，包括各校的校長、主任和老師，以及今年新進的100多位老師。

葉芯慧表示，校園安全部分，教育處每年4、10月都會進行全縣生活問卷調查，問卷中會調查學生是否有遭惡意相向、言語霸凌等，在問卷回收後，會調查疑似案件數較高的學校，並要求學校加強防治跟宣導，至於有確定霸凌的案件，會依個案後續展開調查。

她指出，根據最新的校園霸凌防治準則，所有校內人員包含校長、老師、同學、家長，或是從媒體、警方得知所有疑似的霸凌案件，都會要求學校啟動案件調查。

縣長鍾東錦說，陳碧華議員建議成立調查小組，他贊同與支持，因為事件發生會有兩造說詞，透過調查小組可以讓真相釐清，只要相關性平、霸凌事件，希望教育處協助的部分，都會全力協助。