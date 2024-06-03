台灣三井不動產高雄LaLaport，已動工興建中，預計2026年開始營運，看好未來的區域發展，華友聯開發（1436）與台灣三井不動產公司，將攜手於高雄鳳山之國泰重劃區內，合作興建的住宅大樓3日動土，2026年配合三井高雄LaLaport營運開賣，總銷逾80億元，每坪售價50萬元起跳。

華友聯集團總裁陸紀康致詞表示，這是三井在高雄與建商合作的第一個住宅建案，華友聯將藉由此次的合作，汲取三井的建築經驗與技術，「這只是開始，未來，華友聯在全台各地的建案，也希望繼續合作」。

華友聯董事長陸炤廷表示，該基地面積1079坪，鄰近占地約47公頃公園綠地的衛武營國家藝術文化中心，距離國道一號約5分鐘車程，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線預計也將通過此地。

此外，此一基地所在的國泰重劃區，正是台灣三井不動產所投資開發的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫）」，2023年6月動土，預計2026年開始營運，這也是建商在國泰重劃區，推出的第一住宅大樓建案。

他說，港都科技轉型，行政民間通力合作，精彩可期，而高雄擁有海港、空港、三鐵、輕軌的交通優勢及寬闊的街道，屬六都內基本條件完備的城市，北高雄因台積電設廠，產業引爆房市熱潮，南高雄也因亞灣智慧科技園區的建設，備受矚目。

陸炤廷指出，國泰重劃區位於高雄鳳山區，鄰近苓雅、前鎮、三民等行政區，因生活、交通機能發展成熟，屬人口稠密區，加上周圍國泰重劃區的生成，集眾多項優勢於此，鄰近的文化中心、文山特區大基地腹地，已難尋覓，也讓此重劃區的發展讓人期待。

他說，三井不動產集團在日本擁有超過百年的歷史，近年更積極投資台灣，2016年開始，已在台灣展開多座包含OUTLET與LaLaport的商業設施據點，打下穩健基石，並持續開發商業設施以外的投資，如精緻住宅及質感飯店等。

此次攜手華友聯開發，開啟高雄建案合作的新頁，雙方透過多次的規劃會議及台日二地實地會勘與交流，更讓人期待此建案的生成，華友聯和三井的此一合作案，外觀由高雄久負盛名的張文明建築師打造，雅元設計潘鳳凰設計師擔任美學總監，公設設計由日本三井不動產集團旗下MDT設計團隊規劃、中庭設計為上境景觀、外觀燈光設計為原碩照明設計、公設跟中庭景觀燈光為燈戲設計操刀。

陸炤廷表示，集結眾多國內外優秀設計師，華友聯試圖讓美學細節與實用性，達成共存，重視住戶的居住體驗及未來的擴充性，採制震建築及智慧建築標章標準設計，導入節能與空氣循環系統及濾水機制，地下室車位均配有電動車充電能源管理系統，讓建築更能因應時代及環境的孌化，華友聯期望透過規劃具有特色與内涵的精緻住宅，以區隔市場。

他說，該案定位為中型坪數精品住宅，總戶數252戶，平面式停車位401個，鎖定中高階菁英換屋客層，產品規劃44到70坪，總銷大約80多億元，預計2031年完工，「打造成為鳳山新地標」。