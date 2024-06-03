千呼萬喚始出來！唯一國產電動車品牌納智捷（LUXGEN）n7將推出n7滿電特仕版，並且拍板於本周四（6日）開放尊榮及白金會員下訂，此次也擴及非會員的一般大眾，只要透過車主邀請，將可以1,000元成為尊榮會員加入預購。

此外，針對上周有裕隆（2201）股東許願應有優先購買權，納智捷也立刻從善如流，將針對股東開放預購，消費者只要具有股東身份，可至納智捷銷售據點，在提出相關證明後取得特殊邀請碼進行預購。

納智捷n7在4月交車增量首破1,055輛後，5月持續穩定擴增至1,100輛，雖較特斯拉於5月大量到港領牌數1824輛少，但仍穩居國產電動車第一位，且僅憑著n7唯一車款拿下1,100輛，續為單一車款銷售冠軍，，累計今年以來領牌數已達到2,655輛。

此次重啟下單，納智捷規劃，自6月6日起開放會員下訂，先下訂則可優先預約試駕，在6月6日至6月12日期間完成萬元下訂者，還可優先選擇試駕時段，體驗n7滿電特仕版。