端午節為期3天連續假期將至，苗栗縣警察局3日公布交通管制措施，苗栗縣轄內國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道，這次連假均未實施高承載管制，請民眾多加利用，另外連假第2、3天6月9至10日，每日早上12時至晚間21時，配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道管制措施，請用路人多加留意。

苗栗縣警察局指出，警局已規畫警力在周邊道路實施交通疏導作為，另提供用路人參考改道替代路線如下：

一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。

二、行駛台61線北上匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道。

三、行駛台61線北上匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

根據交通部公路局中區養護工程分局分析，去年所有連續假期交通流量，預估這次連假第1天早上10時至12時，台61線香山至竹南南向路段將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰每小時交通量達1650車次，6月10日北返車流後龍至香山全日交通量更可能高達1萬6,000車次。

因此，中區養護工程分局特別規畫台61線竹南至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣於管制時段調整行車管制號誌總週期270秒北上續進，並在6月9至10日每日12時至21時封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

苗栗縣端午節龍舟錦標賽6月10日在竹南鎮港墘里龍舟碼頭辦理，預估將有3000人參與，警方也規劃勤務，屆時請民眾配合相關管制措施。

苗栗縣警察局局長陳世煌特別要求所屬，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，也應掌握即時路況，同步通報警察廣播電臺等傳播媒體宣導用路人周知，並呼籲鄉親朋友切勿酒後駕車，務必遵守相關法令，也預祝各位鄉親平安歡度連假美好時光。