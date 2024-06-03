桃園市政府7月6日將在桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，邀請滑板、衝浪滑板及BMX極限單車等極限運動高手同場較勁。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府7月6日將在桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，邀請滑板、衝浪滑板及BMX極限單車等極限運動高手同場較勁。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

暑假腳步逼近，桃園市政府為青少年策畫一場刺激的極限運動盛會，7月6日將在桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，邀請滑板、衝浪滑板及BMX極限單車等極限運動高手同場較勁，選手組將採計時賽，競速成績進入前三名者將頒發獎金及獎牌，挑戰組則以全民同樂，不計競賽時間及名次，完賽者將可獲得完賽獎狀及參加好禮。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，越來越多的青年朋友接觸極限運動，無論是滑板、極限單車、直排輪、跑酷或攀岩，都已成為他們生活中不可或缺的一部分。從2008年北京奧運的特技單車，到2020年東京奧運的滑板，再到即將到來的2024年巴黎奧運，極限運動已從街頭文化晉升為國際競技舞台上的明星。

周柏吟說，汴洲公園於2014年3月3日正式啟用，占地達萬坪，並於2021年經桃園市政府整修部份空間，打造成桃園首座Pump Track場地。汴洲公園目前共有大、中、小共三個場地，跑道包含斜坡、波浪、山丘等設計，大場地及中場地高低起伏較大，較有挑戰性，小場地高低起伏較為平緩，較適合小朋友進行練習。

公園內也有設置步道，民眾可以來公園散散步，一旁也有超大草皮可供野餐、玩耍。民眾前往汴洲公園遊玩時，可以順道前往周邊景點走走，包含擁有豐富完整步道系統的虎頭山公園、擁有桃園近郊最美夜景的虎頭山環保公園、擁有超美神社的桃園忠烈祠暨神社文化園區，還有各種挑戰極限體能設施共融式森林遊戲區的大有梯田生態公園。

本次活動除了BMX特技單車、極限滑板外，還特別加入了Surfskate衝浪滑板項目，搭配桃園首座Pump Track場地特性，讓玩家可以在柏油波浪賽道上展現技巧，享受速度與激情。期待極限運動在桃園的蓬勃發展，並計畫將桃園打造成為全國極限運動專業城市，帶動運動觀光發展，吸引更多國內外遊客前來體驗桃園的美麗與活力。

所有活動皆免費報名，報名成功的選手還可獲得美食兌換卷，活動當日將有人氣行動餐車和美食攤位，為選手補充體力。此外，現場還有免費體驗活動，讓民眾在教練的帶領下學習並體驗極限運動的樂趣。請有興趣的朋友把握機會，前往桃園市虎頭山極限運動報名網站：https://www.beclass.com/rid=284d88f6654852b30b1f 報名，一起在桃園享受一個充滿活力與挑戰的暑假！