日本人氣天團KAT-TUN成員龜梨和也、上田龍也、中丸雄一搭機來台，3日中午現身松山機場第一航廈，現場吸引破百名粉絲到場接機，當中上田龍也戴著墨鏡及黑色棒球帽率先步出入境大廳，之後是穿著格子襯衫的中丸雄一，而甫於4月來台宣傳電影《怪物樵夫》的龜梨和也，則帶著墨鏡走在最後，3人雖然都沒有說話，但仍對著媒體鏡頭跟粉絲揮手致意。

KAT-TUN這次訪台，是為了拍攝富士電視台節目《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》，展開為期兩天一夜的快閃寶島行。節目《作什麼KAT-TUN？》在KAT-TUN出道15周年的2021年開播，已邁向第4年，節目中的3名成員每月集合1次，一起做「3人想做的事情」。

龜梨和也走在最後，在人群中擠上保姆車。（陳俊吉攝）

這次《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》訪台消息日前於官網曝光，吸引許多粉絲報名臨演，據知台灣加日本報名人數有5萬人之多，節目組從裡面選出500位。而龜梨和也、上田龍也、中丸雄一在台兩天一夜的拍攝，將會是全外景，也會有唱歌的橋段，民眾非常有機會在街上遇到3位偶像。