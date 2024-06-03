輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳昨（2）日晚間在台大體育館發表演說，知名半導體分析師陸行之撰文指出，黃仁勳昨日揭曉AI運算平台新架構，他預期台積電將持續增加現金股利，2026年季配6元應該不難。

陸行之在臉書發文指出，黃仁勳昨首度揭露需要8顆HBM3e的Blackwell Ultra，以及需要HBM4的Rubin GPU和Rubin Ultra GPU，他分析，如果Rubin及Rubin Ultra都是用台積電3奈米製程，輝達的加速迭代來到3奈米，確實會讓超微（AMD）拿不到足夠的3奈米產能，傳出找三星幫忙就不奇怪了。

陸行之提到，輝達的加速迭代到3奈米，英特爾外包也加入搶台積電3奈米產能，超微只好改用三星3奈米，預期台積電HPC 3奈米及對應的CoWoS需求超過產能，應該會持續一段時間，猜測台積電未來是否會調整定價策略，讓3奈米毛利率提早於明年上半年超過公司平均毛利率的53%。

陸行之文末預測，台積電2025年的資本開支應該會超過350億美元，但因為營收也跟著成長，所以資本密度（capital density）不會增加太多，可能將維持在35%的上下，這樣現金股利應該會持續增加，2026年每季配個6元應該不難。