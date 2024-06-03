AI浪潮席捲全球，台灣也因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起熱潮，與黃仁勳、超微執行長蘇姿丰併稱「矽谷台裔AI三巨頭」的「美超微」創辦人梁見後近日回到台灣，釋出有意在台擴廠傾向，嘉義縣翁章梁3日表示，這次雖沒有機會和梁見面、邀他返鄉投資，但已建立聯繫管道，希望美超微可以落腳嘉義縣。

美超微創辦人梁見後出身嘉義縣竹崎鄉獅埜村，2021年梁見後弟弟梁見發曾返鄉拜會翁章梁，尋求投資設廠土地，翁章梁說，當時梁建發打算要買30公頃土地，但礙於馬稠後產業園區範圍受限，無法取得完整大面積土地，加上梁見發只買不租，無法媒介台糖土地，最終改到桃園找了8公頃土地設廠。

翁章梁指出，梁見後這次台灣行程滿檔，抽不出時間返回竹崎鄉老家，他想北上見梁，也排不出空檔，不過最近會到桃園和梁見發會面，而梁見發電話中也提到梁見後不久之後還會回到台灣，屆時再安排見面，爭取美超微來嘉義設廠。