台9線105.9公里蘇花改蘇澳到東澳段，白米高架橋北上路段，今天（3日）中午12時33分發生大貨車擦撞緩撞車事故，大貨車車頭毀損嚴重，造成1人受傷，導致蘇花改蘇澳到東澳段封閉，公路局請用路人改走台9丁線（舊蘇花公路），相關肇事原因尚待釐清。

白米高架橋上大貨車擦撞緩撞車事故，其車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）
白米高架橋上大貨車擦撞緩撞車事故，其車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

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