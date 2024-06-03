蘇花改北上白米高架橋路段 大貨車猛撞緩撞車 14:372024/06/03 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白米高架橋上大貨車擦撞緩撞車事故，其車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台9線105.9公里蘇花改蘇澳到東澳段，白米高架橋北上路段，今天（3日）中午12時33分發生大貨車擦撞緩撞車事故，大貨車車頭毀損嚴重，造成1人受傷，導致蘇花改蘇澳到東澳段封閉，公路局請用路人改走台9丁線（舊蘇花公路），相關肇事原因尚待釐清。 白米高架橋上大貨車擦撞緩撞車事故，其車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 小琉球戲水見綠蠵龜靠近 別亂摸！妹子好奇碰幾下慘了 每月幫還債1萬元 悲情女故事曝光！准免養重度失智父 媽媽的22歲男友超變態 女童暗夜驚魂！連3天入睡慘遭侵犯 #宜蘭 #白米高架橋 #蘇花改 #大貨車 #緩撞車 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘭陽大橋改建遇舊橋卡關 公路局：保留部分元素到新橋 17:232024/05/30 寶島 國道1大貨車鐵桶掉落「砸小客車」 車頭、燈罩毀損 13:512024/05/31 社會 宜蘭高級酒店梅子醋驚見「活蟑螂游泳」 家人當梅子喝...衛生局回應 19:362024/05/31 生活 宜蘭高鐵特區擴大範圍 交通部長允研議 13:332024/05/30 寶島 與醫學中心同等級儀器 宜蘭全新乳攝車啟用 12:362024/06/04 健康 不滿被開單！羅東男縱火燒派出所 拒捕衝撞警車遭收押 23:072024/06/02 社會 月薪少2萬工作量加重！宜蘭公務員曝「女友要他轉調台北」 網看急勸退 18:392024/06/03 生活 年產1.5萬噸 宜蘭烏石漁港1.68億製冰廠2年後完工 14:142024/06/05 寶島 宜蘭龍舟錦標賽6／9連兩日登場 冬山河親水公園今點睛開光 20:212024/05/30 寶島 買整箱芒果爛半箱！苦主上網求解水果店老闆揪「兇手」 19:382024/05/29 生活 「吊扣變吊銷」警開不實罰單 涉圖利車主遭判刑 17:522024/06/04 社會 莽男不滿違停被開罰單 派出所縱火燒車洩憤被羈押 11:132024/06/03 社會 宜蘭國際童玩藝術節升級 5G、AI打造童玩的多重宇宙 14:102024/06/05 生活 宜蘭私人遊艇「佔地為王」載客營利 恐遭罰20萬元 15:202024/06/04 寶島 宜蘭大同山區墜谷意外！8旬老翁跌落深谷 明顯死亡 10:312024/06/05 社會 宜蘭火警！民宅全面燃燒屋頂塌陷 8旬老翁命喪火場 19:332024/06/05 社會 環保低碳寺廟認證宜蘭達15家 可獲環保補助最高20萬 18:082024/06/03 生活 關懷資收個體戶 宜蘭縣推5大照顧措施 15:422024/05/31 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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