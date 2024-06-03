新北市社會局2012年起針對低收入與中低收入戶推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次，新北市今年1月擴大使用期限至產後6 個月內仍可以使用，新北市長侯友宜今在議會總質詢表示，將取消資格限制，擴大讓所以懷孕婦女都能使用。預計明年上路。

國民黨新北市議員江怡臻說，好孕專車目前仍有很多資格限制，現在鼓勵解決少子化問題，想請問好孕專車的資格是否能再度放寬？侯友宜承諾，將擴大到所有懷孕婦女都能適用，預計增加約2000到3000萬元預算。

國民黨新北市議員楊春妹更建議，是否能擴大到爸爸也能使用？達到性別平等，侯友宜則承諾會從寬來解釋。

社會局補充，好孕專車明年起將取消夫妻年所得限制150萬元門檻，放寬至所有新北市懷孕婦女皆可適用；另外，其適用對象也將從寬認定，不只孕婦及其生產後半年內可使用，亦鼓勵爸爸陪同孕產媽咪一起使用好孕專車，減輕父母的負擔。