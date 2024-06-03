今年3月，新竹臺大分院新竹醫院通過評鑑，正式升格為竹竹苗地區首間醫學中心，隨著5月21日新竹臺大分院「生醫竹北健康管理中心」開幕，陽明交大籌建中的智慧醫院「竹銘醫院」、新竹臺大分院湳雅院區完工，醫院話題也吸引有醫療需求的購屋主目光，區域是否有大型醫院意外成為房市新亮點，過去視醫院為嫌惡設施的現象已不復存在。

信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，早期大醫院經常被民眾認為是嫌惡設施，在新竹市立馬偕兒童醫院動工階段時，更有民眾到現場抗議，擔憂影響未來房價。實際以新竹市立馬偕兒童醫院週邊同一社區實價登錄對比，完工後房價不減反增，可見後疫情、高齡化時代來臨，醫院早已不是鄰居眼中的嫌惡設施，甚至成為加分項目。

林詩偉指出，過去新竹縣市存在著病床數不足、缺乏醫學中心的問題，隨著近年來中醫大新竹附設醫院、臺大醫院新竹生物醫學園區分院陸續完工，為成立已久的新竹臺大分院及新竹馬偕醫院舒緩人潮。預計於118年完工的新竹臺大分院湳雅院區，更可有效解決新竹臺大分院現址腹地不足問題，提供大新竹急重症醫療照顧，而周邊鄰近湳雅商圈完善生活機能，也吸引不少即將進駐的醫護人員提早看房。

信義房屋武陵店主任業務徐位禎表示，湳雅商圈為新竹早期開發的成熟商圈，擁有學區優良、交通便利、生活機能佳的優勢，商圈內如空軍一村、空軍三村，社區內多為有醫療需求的長輩們居住，因此多對於即將動工的新竹臺大分院湳雅院區充滿期待，若完工後商圈內有就醫需求，僅需步行約10分鐘即可抵達。

徐位禎補充表示，在此置產的首購族佔比逾五成，外來的園區客及久居此區的在地客各約一半比例，多看好以大潤發為核心，發展成熟且生活機能完善的生活圈。相較於東區因距離竹科近，房價漲幅過快，湳雅商圈房價相對親民，單坪約30-35萬、總價1500-2000萬，即可買到3至4房含車位的電梯大樓物件。

徐位禎也給予正在觀望此區的民眾建議，因此區多為30年屋齡中古屋，建議多保留一點資金整理修繕，若有意挑選國宅物件，還須注意社區車位僅有使用權並無產權，相關使用規範還是以社區管委會為主。