高雄劉姓男子不滿念大學的女兒多年逃家失聯、不理他，跑到女兒的校園停車場堵人，劉男為了不讓女兒離開，拔掉她的機車鑰匙還摘下眼鏡，女大生不滿回手、搧父親一巴掌，雙方爆發衝突，驚動教官和警方，雙方事後互告。高雄地院認為，劉男不能以父親的身分逼女兒完全服從，依傷害罪判拘役55天、可易科罰金；女大生不該出手打爸爸，依傷害尊親屬罪判拘役45天，可上訴。

由於女大生犯刑法第280條、第277條第1項之傷害直系血親尊親屬罪，為刑法分則加重之獨立罪名，屬法定刑為7年6月以下有期徒刑、拘役、罰金之罪，非屬刑法第41條第1項前段規定得易科罰金之罪，所以無法易科罰金，需入拘留所服刑。

劉男和女兒早在2018年時就吵翻，當時劉男女兒就負氣離家，與他斷聯4年。2022年10月31日上午，劉男直接跑到女兒的大學停車場堵人。女大生見多年不見的父親出現，原本不想理人直接離開，但劉男第一時間拔掉女兒的機車鑰匙，還刻意摘掉女兒眼鏡，想要讓高度近視的女兒無法脫逃。

女大生見劉男行為粗暴強硬，氣得回手，疑似手掌揮到劉男臉頰，雙方的衝突最後引來教官的關切，還報警處理，兩人事後都表示要提告。

「有看過這樣的小孩嗎？」劉男辯稱，女兒離家多年來，不但不滿他還不斷告他，爺爺一百歲也不回來探望，奶奶告別式也不參加。他受不了，只有去學校才能當面好好談。此外，以前女兒出過車禍，事後都是他親手照顧女兒，當時他不同意女兒騎機車，才想要保管鑰匙。會拔掉女兒眼鏡只是誤會，因為眼睛當初是他買給女兒的，想要看一下，才問女兒能不能看一下，見女兒沒說話，就從她臉上拔下來，過程絕對沒有打她。

但女大生強調，爸爸曾經家暴她，她還為此聲請保護令，才會離家去找媽媽。當時爸爸拔走她的機車鑰匙後，還拉她雨衣，她才拼命掙脫、跑去向同學求救，爸爸還不放棄追上來掐她脖子，揮拳搶走她的眼鏡，為了自我防衛她才回手。女大生辯護律師也強調，劉男驗傷時間與事發時間間隔長達6小時，傷勢明顯可疑。

法官當庭怒斥劉男，女大生已經成年，劉男不可因為自己父親的身分，違反女大生意願取走她的物品，拔鑰匙、摘眼睛明顯都是藉口，已經是強制犯行，依傷害罪判拘役55天、可易科罰金。

女大生部分，法官勘驗停車場監視器畫面，發現女大生被搶走鑰匙、眼鏡後，確實也有出手回擊、朝劉男臉部攻擊，該舉動已經不是取回自己眼鏡之必要動作，也不算正當防衛。法官強調，女大生已成年，要為自己的行為負責，依傷害尊親屬罪判拘役45天，2人皆能上訴。