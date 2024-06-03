台灣廟宇眾多，不少民眾路過會拜一下保平安。台南近日出現一名阿伯騎機車時看到鹽埕觀音廟，突然在路中央煞停，手舉起來對著廟拜拜，所幸後方的機車機警，有保持安全車距才沒追撞，阿伯的危險行徑曝光後，網友都看傻「再這樣拜很快就去見佛祖了」。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》YouTube頻道昨天上傳一則影片，行車記錄器記錄下6月1日下午6時左右一位穿橘色衣服的阿伯騎機車行經台南市南區金華路一段，突然煞車停在路中央，接著朝左邊的鹽埕觀音廟雙手合十拜拜，嚇得後方的機車全部急煞，差點造成追撞。

影片顯示，騎機車的阿伯停在路中央，虔誠地往路邊的鹽埕觀音廟合掌拜拜，機車啟動後仍一直看向廟，依依不捨，完全沒想到自己突然停車可能造成追撞事故。事後後方的騎士把影片分享上網，大嘆「阿伯你再這樣拜，很快就要去見佛祖了」。

影片曝光後，引發網友熱議，「先檢舉一張無故驟停，請他去找佛祖請款」、「神明才不喜歡違規的人呢」、「真不愧是不能上國道的素質」、「民智未開」。