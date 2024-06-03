台北電影節3日公開節目單元「電影正發生」內容，本次將主題聚焦於「攝影」，透過各種活動向觀眾揭開「攝影指導」一角的神秘面紗！今年「電影正發生：攝影」影人推薦放映片暨座談活動，邀請到多次入圍國內外重要獎項的美籍攝影師包軒鳴、金馬獎最佳攝影得主余靜萍、姚宏易、台北電影獎最佳攝影許哲嘉共同參與。

4位攝影大師更分別推薦《大丈夫》、《二樓傳來的歌聲》、《流雲世事》、《食人錄》4部特色作品，將在每部影片放映後，以獨具風格的攝影創作者視角，帶給觀眾們觀看影像的新觀點。除此之外，影展期間於中山堂也將同步展出包軒鳴、余靜萍、姚宏易、陳克勤4位攝影指導過往掌鏡作品的工作資料，包含劇本筆記、勘景資料、分鏡圖等，向大眾呈現創作者的思考歷程。

而本次「電影正發生：攝影」創作現場活動，邀請到第56屆金馬獎最佳攝影得主陳克勤與導演錢翔攜手創作，並找來《一家子兒咕咕叫》金馬最佳新演員胡智強、《該死的阿修羅》金馬最佳女配王渝萱出演，在中山堂光復廳進行為期兩日的現場激盪，將創作現場開放給一般觀眾自由參與，向大眾呈現其中的細節與取徑。

台北電影節3日也揭曉本屆神秘場影片，由曾志偉、陳家樂、周家怡、恬妞等多位實力派演員領銜主演的香港溫情電影《出租家人》即將躍上北影，導演劉偉恒也將來台出席映後座談，與影迷一同分享創作歷程。