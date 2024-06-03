屏東咖啡節13日將正式展開，屏東縣政府舉辦咖啡分享會，去年的手沖咖啡冠軍馬文揚現場示範手沖咖啡，會場散發幸福飄香。（羅琦文攝）

屏東咖啡節13日將正式展開。（羅琦文攝）

屏東咖啡節推出咖啡禮盒。（羅琦文攝）

2024屏東咖啡節系列活動自6月13日至7月7日，在屏東咖啡園區與屏菸1936文化基地舉行，首場以屏東精品咖啡豆評鑑起跑，接著有屏東精品咖啡豆媒合會、屏東咖啡全國手沖賽及咖啡文創市集等活動，並搭配屏東好禮抽獎，贈送屏東優質旅宿券及咖啡購物金。

縣府原民處長陳美鈴說，屏東咖啡節第一場活動6月13、14日在屏東咖啡園區，進行屏東精品咖啡豆評鑑賽事，已有46支生豆報名參加，將評選出年度冠軍及優質咖啡豆；接著16日在屏菸文化基地原民館舉行頒獎典禮暨媒合會，除了來自全國的咖啡業者外，也邀請咖啡愛好民眾，前往現場參加咖啡豆拍賣及媒合會，讓業者及愛好咖啡的民眾採購優質的屏東咖啡，進行產銷合作。

第二場活動7月6、7日在屏菸舉辦屏東咖啡全國手沖賽事，有來自全國64位以上咖啡手沖選手參賽，現場除了可觀賞手沖賽事及品嚐咖啡外，亦有超過20攤咖啡文創市集，可逛逛選品購買屬於自己的好物。

屏東縣政府原住民處今日舉辦屏東咖啡分享會，去年的手沖咖啡冠軍馬文揚現場示範手沖咖啡，會場散發幸福飄香。

馬文揚表示，手沖咖啡首要在了解咖啡豆的特性，以及自己想要如何呈現這杯咖啡的風味取向，再去注意焙度、粉水比及溫度的選擇，這些都會影響咖啡呈現出來的味道。

馬文揚說，屏東咖啡由於種植產區多元，幅員狹長，氣候各異、水土不同，因此在風味的呈現方面，可以做出各種不同區塊的味道，所涵蓋的風味也就比較多元，像水果類、堅果類、花香、可可、焦糖類甜感以及柑橘類酸值等等，豐富的熱帶水果風味。

縣府表示，今年屏東咖啡節系列活動，特別推出屏東優質旅宿好禮抽獎及現場打卡禮贈送，對咖啡有興趣的民眾，千萬不要錯過，活動期間到屏東咖啡園區及屏菸1936文化基地，體驗原民文化並品嚐屏東咖啡，帶著家人及好友們一起來屏東，享受飄著咖啡香的美好時光。