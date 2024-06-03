AI PC將為全球PC產業帶來巨大的改變，Cristiano Amon表示，PC迎向一個個新時代，創新向來不是一家公司的事情，而是一群夥伴、生態系的共同努力。高通Snapdragon X系列平台受到業界的關注，它持續釋放AI，更是微軟Windows重要的轉折點，高通Snapdragon X系列平台提供了突破性的可能，且實際上不僅是行業注意到了這一點，消費者現在也開始注意到這一點，因為個人運算的體驗正在被重新定義，用戶現在真在突破生產力的可能性界限。

高通搶攻AI PC，持續強強化與微軟合作，微軟日前亮相最新Copilot+，並攜手全球OEM廠商，推出搭載高通Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus的PC。Cristiano Amon表示，Copilot+是目前唯一能夠釋放下一代AI全部潛力的平臺，不僅是應用程式，還有和PC的互動，他強調，「基於高通Snapdragon X系列，現在整個行業都在發生變化」!

目前首批搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的超過20款PC，由宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想、微軟和三星等OEM廠商推出，本月中旬後就會正式進入市場。