𪹚人市集模擬圖。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所斥資700萬元推動「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，除保留商場原有風貌，也將原有空地規畫成12個新的攤位，同時設置新門面，並讓攤位招牌有統一的樣貌，也將更名為「𪹚人市集」，預計6月底前竣工，盼讓舊有高架橋商場煥然一新。

苗栗市南區鐵路高架化後，公所運用高架下方空間，在中苗里設置籃球場、兒童設施以及商場攤販空間，提供民眾休閒、飲食等遊憩環境，為讓商場環境改善，市公所推動「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫。

苗栗市長余文忠表示，立委邱鎮軍任職苗栗市長時，就著手推動的中苗高架橋商場改善計畫，就由他來接棒，他會緊盯工程進度，讓新商場如期順利完工，改善工程目前也在上網招標中，最快6月底就能完工。

余文忠說，苗栗𪹚龍是在地知名的文化和節慶，市公所推動𪹚龍活動已邁入第26年，相信𪹚龍文化已經深植在每位苗栗市民心中，因此未來也將將高架橋商場，更名為𪹚人市集。

他指出，改善計畫的設計發想，就是𪹚龍以兩尾火龍貫穿市集兩側的自行車專用道，商場保留原有的樣貌，並設新的門眉，同時讓商場的招牌有統一的樣貌，原有的空地則規畫成12個新的攤位。

商場的路線為呈現年輕活力，採取流線形的樣式，而非棋盤型的傳統攤位，新舊賣場中間的鐵路橋梁大圓柱下方，則改裝成小舞台，未來可供學生或居民作為運動空間。

余文忠說，他也希望將來整頓好的高架橋商場，可以讓長期佔據商場附近的遊民接受妥善安置，讓公共空間回歸市民共享，屆時商場改變後，也歡迎鄉親來逛逛市集。